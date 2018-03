Bromatología de Tolhuin decomisó alimentos por falta de cadena frío

Bromatología y Zoonosis de Municipio de Tolhuin, indicó que “como lo indica el código alimentario, Ley Nacional N°18.284 se procedió al decomiso de toda la mercadería y su posterior destrucción”

Juan Manuel Alberti Director de Bromatología y Zoonosis de Municipio de Tolhuin, indicó que se hizo un decomiso de mercadería, a raíz de que en un control de rutina sobre la Ruta 3, realizado por Gendarmería Nacional, se detectó que un vehículo transportaba alimentos”.

“Gendarmería escoltó el rodado hasta el predio municipal y allí observamos en su interior productos cárnicos, lácteos como yogurt, queso untable y demás no tenían cadena de frio; el vehículo no tenia equipo de frio, no tenia habilitación del SENASA para el transporte de sustancias alimenticias”, destacó.

A raíz de esas anomalías, el funcionario manifestó que “como lo indica el código alimentario, Ley Nacional N°18.284 se procedió al decomiso de toda la mercadería y su posterior destrucción”