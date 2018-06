Brian Buley, el pequeño gran actor de “El Marginal”, quien además es jugador de la selección nacional de Talla Baja, en diálogo con FM FUEGO, dejó plasmada su alegría de ser titular en el equipo.

Buley manifestó “Estoy contento y feliz que el director técnico me haya puesto de titular y voy a dejar todo en la cancha”

En su faz de actor siempre habló de la inclusión y esta vez no lo dejó pasar manifestando “No cualquiera llega a la selección, vine a propósito para mostrarle a la gente que sufre enanismo y se siente discriminada, me integré para demostrar que se puede”.

Sobre su papel en la segunda parte de “El Marginal”, Braian Buley dijo “trabajamos mucho, se estrenará el 17 de julio en la TV Pública” y agregó “Estoy muy contento y feliz porque se abrieron muchas puertas, no me he agrandado y nunca lo haré”.

“El Marginal es una gran historia, fue lindo que me llamaran, sumo experiencia, yo arranqué de los 8 años, fue sembrando y cosechando de a poco”, puntualizó

Sobre la discriminación por su condición, Buley mencionó “Hay que tener humildad y respeto a los demás, si alguien en la calle te dicen barbaridades, tenés que ignorarlo, tenés que hacer de cuenta que te pasa un tren al lado”

