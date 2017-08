Boyadjian acerca de los dichos de Carrió: “Despropósito es pretender hundir a Tierra del Fuego y a sus habitantes”

La senadora nacional y precandidata a diputada por el Frente Unir TDF se refirió a las declaraciones de la diputada Carrió, quien desde la pantalla de TN aseguró que el nivel de coparticipación que reciben los fueguinos per cápita es un “despropósito”. “No me extrañan sus declaraciones”, manifestó Boyadjian. “Hace rato que las señales que envía el gobierno es que no le importa el futuro de Tierra del Fuego. Mucho menos su historia y su relevancia geopolítica. Todo lo miden en cuestión de gastos que ocasionamos. Es triste, pero además, es poco inteligente como política de Estado”

“Tierra del Fuego es una isla con 200.000 habitantes, es verdad. No menos cierto es que estamos en la región más austral de nuestro país, con clima desfavorable, aislados del continente, defendiendo la soberanía de toda la Nación Argentina. Porque Tierra del Fuego es también Malvinas, es Antártida. Somos pocos los argentinos que elegimos este lugar para construir una vida, y ahora sugieren que se nos va a dejar librados a nuestra suerte. No suena justo”, aseguró la senadora.

Y agregó: “También es un despropósito no considerar que desde Tierra del Fuego se abastece de gas a casi todo el país. Somos una provincia que aporta su enorme riqueza, mal que les pese”

Boyadjian, quien desde el Senado suele cuestionar e interpelar a los miembros del gobierno por la falta de respuestas respecto al futuro de la 19640, la quita de aranceles a los puertos patagónicos y los tarifazos, instó al gobierno provincial a que levante la voz en defensa de los intereses de los fueguinos. “Necesitamos estar unidos para defender el empleo, el desarrollo y el futuro de la provincia. No puede haber dudas en esta cuestión”