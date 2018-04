ATE podría acordar un aumento con el Municipio y con Gobierno por ahora no recibió ofrecimiento

Marcelo Córdoba, secretario General de ATE, en diálogo con RADIO CAFÉ, habló sobre las negociaciones en paritarias con el Municipio y el Gobierno Provincial.

El dirigente gremial indicó que “tienen que mejorar el salario del trabajador, por ahora estamos con un grupo de delegados en la calle, es para darle una señalar al gobierno, aún no hemos determinado una medida de fuerza” y agregó “el gobierno la plantea como una situación difícil”

Sobre el ofrecimiento del Municipio de un 15 por ciento, Marcelo Córdoba, manifestó “es insuficiente, pero hemos avanzado mucho, tenemos un cuarto intermedio hasta el martes, creo que estamos cerca de un acuerdo”.

En relación a la paritaria con el Gobierno provincial, Córdoba puntualizó “el gobierno tuvo dos años para corregir lo que no estaba bien, no se ha realizado aún, o es muy profunda la crisis o no pudieron hacerlo”.

“Hay que estar organizados y buscar una solución para un aumento salarial”, puntualizó.

