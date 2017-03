Analizan inhabilitación a cargos públicos a los condenados por violencia de género

Este miércoles se llevó a cabo la reunión de la comisión de Promoción, Mediación e Inclusión Social que preside el concejal Rossi a los efectos de analizar el proyecto de ordenanza que se encuentra en comisión referido a la inhabilitación de acceso a cargos públicos para los condenados por violencia de género.

El encuentro fue presidido por el titular de la comisión, siendo acompañado por los ediles Raúl von der Thusen y María Eugenia Duré, como así también de la reunión participó el Dr. Francisco Ibarra.

Cabe recordar que este proyecto tiene como fin establecer como causal de inhabilidad de acceso a cargos públicos de rango jerárquico y/o legislativo que desempeñe en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, en todo el ámbito del Municipio de Rio Grande, a toda aquella persona que cuente con sentencia condenatoria firme por casos vinculados a violencia contra una mujer o cualquier miembro de su familia, por el doble de tiempo que el de la condena que le correspondiere.

Entendiéndose por rango jerárquico a toda aquella actividad o prestación de servicio realizado por un funcionario o empleado con función no inferior a la de director o equivalente, dentro de la órbita de la administración municipal en nombre del Municipio o al servicio del Municipio. Al respecto el concejal Rossi señaló que “fue una reunión muy sólida desde el punto de vista de jurídico”, dijo, al tiempo que recordó que “este proyecto tiene más de un año en comisión, es la prohibición para ejercer cargos públicos de responsabilidad a todo aquel condenado por violencia de género, o sea aquel que tiene una condena firme por violencia de género no puede tener ningún cargo de responsabilidad, puede ser empelado, correrá por el canal administrativo, pero no podemos permitirnos dentro del estado personas que sean violentas, y que tengan poder de decisión sobre políticas públicas”, afirmó.

Asimismo indicó que los condenados por violencia de género “no podrán ser candidatos a ningún cargo, director de un área, secretario, subsecretario, o tener un cargo de responsabilidad en un Tribunal de Cuentas, tiene que ver con toda la órbita municipal, no solamente legislativa”.

El edil especificó que “cuando presentamos este proyecto hace un año era una novedad, hoy hay proyectos surgidos a nivel nacional con otras iniciativas mucho más gravosas que la nuestra, se ha avanzado mucho en otros lugares del país, y nosotros tenemos que seguir trabajando en esta línea, ver de qué manera podemos erradicar la violencia, sobre todo aquellos que puedan ejercer cargos de responsabilidad en el sector público”.

Finalmente Rossi subrayó que “la idea es que este proyecto sea sancionado en ordenanza cuanto antes, estamos trabajando para que desde lo técnico no quede ningún tipo de dudas, y poder aprobarlo lo antes posible, es una ordenanza de alto contenido simbólico que tiene que ver con esta prioridad que es erradicar la violencia de la ciudad de Río Grande”.

Por su parte el Dr. Ibarra señaló que “se trata de aquellas personas que ejerzan funciones jerárquicas, que no se encuentren comprendidos dentro de la ley 22140, y que si la Carta Orgánica hace referencia a funciones legislativas y a los cargos electivos, entonces lo que se está haciendo es dentro de las competencias propias del Concejo Deliberante como órgano legislativo municipal dictar la normativa que abarque a estos funcionarios que tienen poder de dirección”, sostuvo.

En este sentido manifestó que se están “tomando todas las previsiones, de tal manera que se encuentre dentro de un marco constitucional, por eso es que se habla de sentencias condenatorias, condenas firmes, de delitos dolosos, con el agravante de la violencia de género”.

Por último Ibarra puntualizó que lo que se está “haciendo es creando o estableciendo una especie de reglamentación de los requisitos para ingresar o para mantenerse en las funciones jerárquicas dentro del ámbito municipal”.