Acuerdo salarial para el escalafón seco: “Lo que están ofreciendo es basura”

El dirigente de CTA Roberto Camacho calificó como “una trampa” el acuerdo salarial para el escalafón seco, y aseguró que no representa más del 9% anual, además de que no se verá reflejada la diferencia en el primer tramo, por el descuento del fondo solidario y la cuota sindical.

Por Radio Provincia sostuvo que “realmente para mí es desastroso, porque no es un aumento salarial, tampoco es una recomposición, sino que es el porcentaje de los 2.500 pesos que dieron el año pasado”.

“Si el año pasado hubo un 9% de aumento, para este año hay un 9% de aumento, con el agravante de que, si dan 1.100 pesos en el primer tramo, para los que son afiliados se los come la cuota sindical; y para los que no son afiliados el 1,9% se lleva 800 pesos. O sea, si dieron 1.100 quedarían 300 pesos de aumento”, señaló, a partir de que en el acta se fija ese porcentaje como aporte al sindicato.

“Desde la Central estamos reclamando discutir realmente las necesidades básicas del trabajador. Esto no conforma la canasta básica y tenemos que esperar a noviembre para ver reflejado recién en diciembre el aumento salarial. Eso es lo mismo que la nada. Los sindicalistas de ATE no pueden llevar adelante un acuerdo que no satisface las necesidades de los trabajadores. Lo que están ofreciendo es basura, es nada”, disparó.

“Si el año pasado dieron 2.500 pesos, lo que van a hacer es blanquearlo, nada más que eso. No es aumento salarial y lo dice bien claro el acta, al hablar del decreto de 2016. Si eso se toma como un aumento salarial, es un 9%”, ratificó.

Concedió que “si hay otros ítems como antigüedad, permanencia y categoría, impacta en un porcentaje mayor, y hablan de un 23 ó un 24 por ciento; pero el trabajador que menos gana, que no tiene título ni antigüedad, recibe eso. Esto no es tenido en cuenta”, fustigó.

“Para mí es una trampa del gobierno y el sindicato no puede caer en esta trampa, que se refleja en lo que está escrito en el acta. Es una tomada de pelo”, expresó.

Precisó que el acuerdo prevé tres tramos, de 1.100 pesos el primero, de 1.000 pesos el segundo y de 400 pesos el tercero. “En el primer tramo, un sueldo de categoría 10 son 13 mil pesos; con todos los ítems hablamos de 20 mil pesos, y el aumento salarial no se va a notar porque ya lo están cobrando. Si blanquean 1.100 pesos, hasta el segundo tramo no lo van a notar, porque en el caso de los afiliados se lo come la cuota sindical; y para los no afilados se descuenta un 1,9%. De los 1.100 quedan 300 pesos”, estimó,

Aclaró que este 1,9% se ha denominado “fondo solidario gremial” y se aplicaría “en marzo, agosto y noviembre”, con cada tramo de aumento. “La única manera de revertir esto es decir que no a este aumento salarial”, instó, y así lo pondrá de manifiesto en la asamblea prevista para esta tarde.

Agregó como agravante que “esto no lo perciben los jubilados tampoco, porque el primer tramo lo recibirían en julio y el segundo en febrero”, y reiteró que “el aporte solidario y la cuota sindical se comen el aumento –en el primer tramo- y quedamos con 200 pesos arriba, nada más”.

